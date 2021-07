‘Seu Peru’ da ‘Escolinha do Professor Raimundo’ morre aos 101 anos

O ator e dublador Orlando Drummond morreu nesta terça-feira (27) aos 101 anos. Conhecido por dar vida a ‘Seu Peru’ do programa ‘A Escolinha do Professor Raimundo’, Orlando também eternizou a voz em personagens como Popeye, Scooby Doo, e Vingador – da Caverna do Dragão. Nos cinemas, o artista também participou da dublagens de filmes como Dennis: O Pimentinha, 007: e Titanic.

De acordo com informações da Revista Quem, o ator estava internado com um quadro grave de infecção urinária, desde o dia 20 de abril, em um hospital do Rio de Janeiro. Ele era casado desde 1951 com Glória Drummond e deixa dois filhos, cinco netos e dois bisnetos.