Sextou! Aprenda a fazer deliciosos risoles de queijo

No final do dia de uma sexta-feira, nada melhor do que aquele lanchinho para acompanhar um bom filme ou um bate papo com os amigos. Se você gosta de ‘sextar’ e ainda não sabe o que fazer para aproveitar a noite, confira essa receita de risoles de queijo. Tudo fica pronto em 50 min e o rendimento é de 40 porções. Confira abaixo a lista de ingredientes e o modo de preparo.

Risoles de Queijo

Ingredientes

Massa

2 xícaras (chá) de leite

2 tabletes de caldo de galinha

2 colheres (sopa) de manteiga

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

Recheio

500 g de queijo mozarela ou queijo prato

Montagem

2 ovos

farinha de rosca para empanar

óleo para fritar

Modo de preparo

Massa

Em uma panela, coloque o leite, o caldo de galinha e a manteiga e leve ao fogo até ferver. Despeje a farinha de trigo de uma só vez, mexendo até formar uma bola de massa que desgruda da panela. Continue mexendo até que a massa esteja cozida. Retire do fogo, espere amornar e amasse até ficar com consistência macia e que não grude nas mãos. Cubra com filme plástico e reserve.

Recheio



Corte o queijo em cubos de cerca de 1 e meio centímetro e reserve.

Montagem