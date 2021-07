Sextou! Confira opções para curtir final de semana, seja online ou presencial

Salvador entrou na fase verde devido a diminuição da ocupação dos leitos destinados à covid-19 e diminuição de mortes. Mas você sabe o que está liberado nesta nova fase? Estão permitidos eventos com até 200 pessoas, funcionamento de museus, teatros, praias e também parques.

A prefeitura da capital baiana abrirá as praias todos os dias da semana em horário livre, com exceção da praia do Porto da Barra, que funcionará de terça a domingo. Além disso, o funcionamento de bares e restaurantes também foram alterados e poderão funcionar até 00h30. O toque de recolher estadual passará a valer de 1h às 5h.

Para que você fique por dentro dos eventos que vão rolar neste fim de semana em Salvador, tanto presenciais quanto online, o iBahia preparou uma lista com atrações para os dias 23, 24 e 25 de julho. Em cada evento presencial listado, consta também uma descrição das medidas de segurança sanitária que devem ser cumpridas no ambiente, levando em consideração a pandemia do novo coronavírus. Confira!

Nossa Vila – Show Danniel Vieira

Onde: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

O objetivo dos gestores do projeto é proporcionar uma experiência segura e prazerosa para turistas e baianos. Diante do cenário pandêmico que estamos vivendo, a Nossa Vila segue à risca todos os protocolos de segurança da Prefeitura Municipal de Salvador. Dentre as exigências: todos que chegarem ao local têm suas temperaturas aferidas; só entra na vila gastronômica quem estiver usando máscara; é proibido circular sem o uso das mesmas. Não é permitido levantar da mesa para dançar; Só é permitido retirar a máscara no momento em que a pessoa estiver bebendo ou comendo; dispensers de álcool gel estão disponíveis por todos os espaços de uso coletivo; As mesas têm distanciamento de 1,5m.

Boteco do Bela – Show Dudu Francis Onde: Praça de Alimentação do Shopping Bela Vista L2 Medidas: O Shopping Bela Vista segue todos os protocolos de saúde e segurança vigentes determinados pelos órgãos municipais e de saúde, com álcool em gel em diversos pontos, uso obrigatório de máscara, aferição de temperatura e controle do fluxo de clientes dentro do empreendimento. Há reforço nos procedimentos de limpeza e higiene das áreas comuns, banheiros e ar condicionado e limitação de usuários simultâneos nos sanitários e fraldários. Também foram instaladas câmeras termográficas que monitoram a temperatura dos clientes em tempo real, além dos termômetros manuais para contraprovas, tapetes de sanitização nas entradas e sensor para obter os tickets de estacionamento, não precisando apertar o botão.

Viva Paralela – passeio gastronômico

Para evitar a disseminação do coronavírus, o Shopping Paralela realiza a aferição de temperatura, é obrigatório o uso de máscara, tem marcação no piso e nos elevadores indicando o distanciamento, há totens e dispensers de álcool em gel distribuídos em locais estratégicos do centro de compras e o estacionamento está com emissão de ticket automatizada, funcionando com sensor de presença.

Parquinho do Tio Paulinho

Onde: Praça Central do Shopping Piedade

Classificação: 2 a 12 anos

Quanto: R$ 7,00 a cada 10 minutos

Medidas: De acordo com Andréa Chamusca, diretora da Happy Eventos, empresa gestora do Parquinho do Tio Paulinho, todos os protocolos de boas práticas para prevenção da Covid-19 foram adotados para proteger as crianças, os funcionários e suas famílias. “Além do controle de acesso com número reduzido, só é permitida a entrada com o uso de máscara. Realizamos a constante higienização dos brinquedos e não estamos utilizando ingressos para não compartilhar papéis. O álcool em gel e líquido 70% são disponibilizados na entrada do parque e na sapateira, dentre outros cuidados”, explica.

Minissérie – “Arquivo de Espaço”

Espetáculo infantil – “Zumbindo”

Quando: até o dia 25 de Julho

Viva Paralela – passeio gastronômico

Nossa Vila – Show Água Fresca

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Performance – “De como me tornei invisível pra caber em meu espírito”, de Padmateo

Nossa Vila – Show Forró do Tico

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Parquinho do Tio Paulinho

Onde: Praça Central do Shopping Piedade

Classificação: 2 a 12 anos

Quanto: R$ 7,00 a cada 10 minutos

Viva Paralela – passeio gastronômico

Projeto Domingo no TCA – Show Ana Mametto em “Saudação”

Onde: Exibição pela TVE Bahia e no canal do Teatro Castro Alves no YouTube

Nossa Vila – Show GelaSamba

Local: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

Minissérie – “Arquivo de Espaço”

Nossa Vila – Show Péricles & Leonardo

Onde: no Heliponto do Clube Espanhol

Endereço: Av. Oceânica, 1404 – Ondina

