Shopping Aricanduva atualiza quadro com novas vagas de Emprego

No Estado de São Paulo, o Shopping Aricanduva faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

LOJAS CARGOS Lola Operador (a) de Caixa Mister Árabe Ajudante de Cozinha Pequim Vendedor (a) Administração Supervisor de limpeza World Tennis Vendedor (a) de Artigos Niazi Chohfi Assistente de Loja Via Vaneto Vendedor (a) de Moda Pontal – A. 32/3 Operador (a) de Caixa Polishop Vendedor (a) Alquimia Vendeor (a) Lola Vendedor (a) Pontal – A. 85/7 Vendedor (a) de Calçados, Bolsas e Couro Niazi Chohfi Fiscal de Loja

Sobre o SHOPPING ARICANDUVA

Em São Paulo, o Centro Comercial Aricanduva é o maior Shopping da América Latina e tem o primeiro lugar na preferência dos consumidores da Zona Leste de São Paulo. É formado pelo Shopping Leste Aricanduva, Interlar Aricanduva (voltado para o segmento moveleiro) e Auto Shopping Aricanduva, especializado em automóveis, motos, acessórios e serviços.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, exclusivamente, no endereço eletrônico do Shopping Aricanduva e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.