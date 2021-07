Shopping de Salvador promove oficinas esportivas e apresentações de esportes olímpicos

O Shopping Bela Vista vai promover, neste mês que antecede as Olimpíadas, o projeto Arena Esportiva do Bela com um calendário extenso de atividades, oficinas abertas ao público e festivais com campeonatos e apresentações profissionais. O evento, que teve sua primeira edição realizada em 2019, começou no dia 30 de junho e vai até 8 de agosto, na Praça Central (L1), com diversas práticas desportivas. A cada semana, a programação contará com uma arena específica para cada um dos cinco esportes: taekwondo (de 30 de junho a 04 de julho), karatê (de 05 a 11 de julho), judô (de 12 a 18 de julho) , ginástica rítmica (de 19 a 25 de julho) e basquete (de 27 de julho a 08 de agosto).