Shopping Interlagos divulga novas de EMPREGO; confira os cargos

Com objetivo de ampliar seu quadro de funcionários que almejam ingressar ao mercado de trabalho, o Shopping Interlagos divulga a abertura de novas vagas de emprego em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS LOJAS Pontal Operador (a) de Caixa Operador (a) de Caixa Overcome Clothings Vendedor (a) de Moda Overcome Clothings Balconista Código Girls Vendedor (a) de Móveis Sid Lar Vendedor (a) Blue Beach Operador (a) de Caixa Alquimia Vendedor (a) Alquimia Assistente de Loja Pontal Vendedor Pontal

Shopping Interlagos

Você Pode Gostar Também:

Inaugurado em 28 de setembro de 1988 com o objetivo de oferecer à Zona Sul um completo centro de compras, serviços e lazer. O Shopping Interlagos, localizado na Avenida Interlagos, 2.255, conta hoje com 300 lojas, dispostas em 03 pisos, perfazendo uma área construída de 190.000 m².

O Shopping Interlagos integra a Zona Sul como um centro de compras, serviço e lazer dos mais completos, incluindo ancoragens das mais significativas: C&A, Casas Pernambucanas, Lojas Renner, Riachuelo, Marisa, Besni, Lojas Americanas, Carrefour, Casas Bahia, Academia Smart Fit, Ri Happy, Magazine Luiza, Ponto Frio, Fast Shop, Lavoisier (2 unidades), Miniso, Outback Steakhouse e Starbucks Coffee que o torna um dos shoppings mais bem ancorados de São Paulo.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Shopping Interlagos e cadastra-se na função desejada. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.