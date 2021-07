Show de Claudia Leitte é cancelado em Orlando após decisão do governo local; entenda

Claudia Leitte foi pega de surpresa com uma decisão do governo de Orlando, nos Estados Unidos, que acabou resultando no cancelamento da estreia do seu projeto The Wagon On The Street, que aconteceria neste sábado (17), na região de Downtown.

“Através do comunicado do local ‘Wall Street Plaza’, a W2K, Pam Events e WM, produtoras do evento ‘The Wagon: On The Street’, foram informadas a respeito da nova liminar do governo de Orlando para a região Downtown, a qual impede a realização de eventos desta natureza em toda a região, necessitando um reagendamento das programações. Por conta disso, foi necessário o adiamento do evento e a alteração do local”, disse a organizadora do evento através de um comunicado.

Sendo assim, quem desejar, pode pedir o reembolso do ingresso, que custou a partir de R$ 200 na conversão atual do dólar para o real, através do e-mail. Segundo a cantora, 90% do primeiro lote de ingressos já estava vendido. Apesar do ocorrido, a loira afirmou que uma nova data e local será divulgada em breve.

Esse seria o primeiro show de Claudia após o Carnaval de 2020 e contaria com uma estrutura semelhante à de um bloco da festa momesca. DJ Robinho e DJ Carol fariam participações especiais.

