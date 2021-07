Sikêra Jr. tem conta no Instagram derrubada após comentários homofóbicos

O apresentador Sikêra Jr. teve sua conta no Instagram derrubada nesta quarta-feira (7) após ter feito declarações homofóbicas no Dia do Orgulho LGBTQIA+, celebrado na semana passada. Na ocasião, ao citar a campanha de uma marca de restaurantes, ele chamou os gays de “raça desgraçada”.



Cabe lembrar que o perfil Sleeping Giants Brasil promoveu uma ação nas redes sociais para pressionar as marcas que anunciam no programa de Sikêra. Até então, o comunicador já perdeu uma média de 30 patrocinadores.

Além disso, Sikêra Jr. está respondendo uma ação civil pública do Ministério Público Federal e da Associação Nuances (Grupo pela Livre Expressão Sexual), que atua na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIA+. No processo, é pedido também que ele e a RedeTV! sejam condenados a pagar R$ 10 milhões por danos morais coletivos. O valor será destinado à estruturação de centros de cidadania LGBTQIA+.