SIMM oferece 25 vagas de emprego nesta terça-feira (06); veja lista completa

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 25 vagas de emprego nesta terça-feira (6) , sendo que 4 delas são para pessoas com deficiência.

Para se candidatarem, os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento.

VAGAS DO SIMM 06-07-2021







Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível CNH D.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Assistente de Departamento de Pessoal

Superior completo em Administração ou RH, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: experiência na função no setor de Call Center, Conhecimento de Legislação Trabalhista e Previdenciário, E-social, Sistema de DP e Conhecimento Avançado do Pacote Office, desejável Conhecimento com Sistema Rubi e disponibilidade para viajar. Vaga zoneada para os bairro do Comércio, Dois de Julho, Politeama, Nazaré, Sete Portas, Campo Grande, Calçada, Ribeira, Massaranduba e Bomfim.

Salário: 1.382,97 + benefícios

1 Vaga





Consultor de Teleatendimento Home Office

Ensino médio completo, 6 meses de experiência registrada em uma dessas áreas:

– Call Center;

– Consultor de Vendas em Empréstimo Consignado ou Atendimento ao Público. Imprescindível conhecimento em Home Office, Mídias Sociais, Sites, Chats, Manuseio de E-mail Corporativo e informática.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas

Vendedor Interno em Papelaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência vendas em papelaria.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Encarregado de Supermercado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga





Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas

Técnico /Instalador de Rastreador Veicular

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, possuir CNH A ou B, imprescindível possuir veículo próprio ou Moto.

Salário: 1.300,00 + benefícios

2 Vagas

Retificador de Cabeçote de Motor

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: soda de cabeçote e bloco, calibragem de válvula e rosca e extração.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Promotor de vendas (vaga exclusiva para pessoas com deficiência )

Ensino médio completo, sem experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Call Center (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar Administrativo (vaga exclusivo para pessoas com deficiência, estágio)

Superior incompleto em Administração ou RH (estar cursando a apartir do 6º semestre a noite), sem experiência.

Salário: bolsa a combinar + benefícios

1 Vaga