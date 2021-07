SIMM oferece 28 vagas de emprego nesta segunda-feira(5); confira lista

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de obra (SIMM) oferece 28 vagas de emprego nesta segunda-feira (28), sendo que 4 delas são para pessoas com deficiência.

Para se candidatarem, os candidatos deverão acessar o site: www.agendamentosemdec.salvador.ba.gov.br para agendar o atendimento a partir das 17h30h. Em caso de deficiência visual, os candidatos deverão entrar em contato pelo número: 3202-2005 para o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via Whatsapp; a escolha é no momento do agendamento.

VAGAS DO SIMM 05-07-2021





Vendedor Interno em Papelaria

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível experiência vendas em papelaria.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga





Ensino médio completo, 6 meses de experiência, imprescindível conhecimento na área de departamento pessoal.

Salário: 1.360,00 + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: 1.146,00 + benefícios

1 Vaga

Encarregado de Supermercado

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, possuir CNH A ou B, imprescindível possuir veículo próprio ou Moto.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas

Coordenador de Teleatendimento

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: -Experiência com Cargos de Chefia em Call Center;

-Atendimento ao Público Home Office, com Mídias Sociais, Sites, Chats, Manuseio de E-mail Corporativo Informática Avançada.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Técnico /Instalador de Rastreador Veicular

Ensino médio incompleto, 6 meses de experiência, possuir CNH A ou B, imprescindível possuir veículo próprio ou Moto.

Salário: 1.300,00 + benefícios

2 Vagas





Costureira de máquinas industriais

Ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, imprescindível ter trabalhado com máquinas Overlock e Galoneira.

Salário: a combinar + benefícios

5 Vagas

Retificador de Cabeçote de Motor

Ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, requisitos imprescindíveis: soda de cabeçote e bloco, calibragem de válvula e rosca e extração.

Salário: a combinar + benefícios

3 Vagas





Auxiliar Administrativo (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga

Atendente de Call Center (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, ter conhecimento de informática.

Salário: a combinar + benefícios

1 Vaga





Assistente Fiscal (vaga para pessoas com deficiência)

Ensino médio completo, 6 meses de experiência, conhecimento de informática.

Salário: 1.300,00 + benefícios

1 Vaga