Simone abre o jogo sobre cirurgia para reduzir estômago: ‘Não estou com coragem de fazer’

Nesta terça-feira (27), a cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, falou abertamente sobre cirurgias para redução de estômago. Questionada por uma fã, a sertaneja revelou o motivo de não querer passar pela cirurgia no momento.

No Instagram, Simone divide com os seguidores seu processo de emagrecimento, que atualmente é feito a partir de dietas. Sobre a redução do estômago, a cantora revelou não ser tão disciplinada para encarar a cirurgia no momento: “Depois você tem que ficar tomando um monte de vitamina, remédio, eu não tenho responsabilidade para isso. Por esse motivo, prefiro não fazer. Prefiro tentar a dieta normal. Tem que dar certo…”.

A cantora até revelou que alguns amigos fizeram o procedimento e alcançaram os objetivos: Tenho amigos que fizeram e deu super certo, show de bola! Não estou com coragem de fazer, ainda não”, explicou.

Processo de emagrecimento

Simone desabafou sobre as dificuldades que tem enfrentado neste novo processo de emagrecimento. A cantora descobriu ter um metabolismo lento e resistência insulínica, o que torna a perda de peso bem mais difícil que o ganho. “Só quem está na busca de emagrecer sabe como é difícil. Ganhar é daqui para ali, mas perder é luta. Acham que é fácil para quem se cuida? Ter disciplina? É muita força de vontade”, afirmou.

A sertaneja mudou seus hábitos alimentares e disse que já vem seguindo uma alimentação saudável há mais de um mês. Todas essa alteração no estilo de vida tem um motivo importante: seu amor-próprio. “O jeito que estou não está legal, não estou feliz. Vai dar certo”, desabafou.