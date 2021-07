Simone surpreende ao exibir detalhes do quarto de Zaya em sua nova mansão

Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, decidiu compartilhar com seus seguidores detalhes do quarto da filha caçula Zaya, de cinco meses, na nova mansão da família. Através de seu canal no Youtube, a cantora explicou que vendou a casa anterior por ser muito grande e acabou comprando um imóvel menor.

“A casa de São Paulo também é uma casa grande e aí, por esse motivo, nós decidimos vender. Peguei uma menor no mesmo condomínio. Aqui em Fortaleza acabava que eu venho pouco, no máximo duas vezes por ano por conta da demanda de trabalhos que eu tenho em São Paulo”, explicou na gravação.

O quarto da herdeira conta com uma cama de casa e a famosa justificou: “Quando eu venho com a Zaya dormir aqui com ela, eu gosto de ter um canto para mim, eu pedi para colocar a cama grande para que me atendesse”.

Com detalhes em rosa claro e bege, o cômodo possui papel de parede com estampas em flores, almofadas personalizadas com o nome da bebê e muitas decorações.

