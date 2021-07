Simone surpreende e dá detalhes sobre lugares curiosos que transou com o marido

Sempre autêntica, Simone, que faz dupla com Simaria, revelou detalhes sobre sua vida sexual com o marido, o empresário Kaká Diniz. Através de um vídeo compartilhado em seu canal no Youtube, a cantora contou detalhes “curiosos” onde já fez sexo.

“Na obra, no mato”, respondeu a cantora ao reagir a uma pergunta de um fã. O companheiro da artista ainda explicou melhor o assunto: “A gente tinha uma tara por obra. Toda vez que a gente ia construir uma casa, ela queria ir lá pra atrás sempre ia mostrar os fundos que não tinha nada. Ela me levava lá pra trás, na obra”. Simone, então, reagiu: “Eu? Quer dizer que eu sou a perigosa aqui de casa?”, brincou.

Aos risos, Diniz comentou: “Não, não é que você é perigosa, é que você induzia né, ao sexo na obra”.

Durante o bate-papo, o casal falou sobre uma noite de amor especial para eles. “Teve várias, mulher perigosa na cama. Essa carinha dela tranquila, na hora da pegada, meu amigo, puxa meu cabelo, bate”, disse Kaká. Chocada, Simone ressaltou, rindo, que era mentira.

“Tem várias especiais. Mas uma vez eu aluguei um hotel em Goiânia. A gente gosta de fazer essas viagenzinhas pra hotel, pra dar uma namorada de vez em quando”, enfatizou a sertaneja.

Veja: