Sindicato de Atletas de SP fecha parceria com a Qualicorp

Campinas, SP, 27 (AFI) – Diante de um cenário em que o tempo médio de vida tem aumentado se faz necessário cada vez mais cuidar da saúde. Para o atleta esse cuidado é ainda maior, ele tem como principal instrumento de trabalho: o corpo. E desde muito cedo é preciso fazer um bom acompanhamento para garantir o preparo físico que a profissão exige.

O Sindicato de Atletas de SP, com uma visão preventiva e com foco na qualidade de vida da classe que representa, acaba de fechar uma parceria exclusiva com a Qualicorp (Administradora de Benefícios de Plano de Saúde), e passa a oferecer ao associado o plano da operadora SulAmérica, com valores especiais.

BENEFÍCIOS

O benefício é estendido à família do atleta e tem a melhor rede médica, com vantagens exclusivas na hora de contratar.

“A nossa missão, além de cuidar e garantir os direitos da categoria, é poder também oferecer benefícios que possam contribuir para a qualidade de vida deles. O plano de saúde é um serviço essencial”, afirma Rinaldo Martorelli, presidente do Sindicato de Atletas de SP.

“É preciso escolher ao tipo de cobertura que atenda à necessidade de cada um, sabemos que a nossa profissão requer um bom acompanhamento”, completa.

MISSÃO

Essa é mais uma iniciativa do Sindicato dos Atletas de SP que tem como missão cuidar do seu principal jogador: o atleta.

Para mais informações acesse: www.sindicatodosatletas.com.br. ou através do telefone (11) 3254-7272