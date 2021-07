Sine de Arapiraca – AL oferta novas oportunidades vagas de Emprego

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Arapiraca – AL faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego em cargos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS NÍVEIS VAGAS Gerente Comercial Ensino Superior Completo (Administração ou Áreas Afins) 1 Vendedor Pracista Ensino Médio Completo 5 Farmacêutico Ensino Superior Completo (Farmácia) 1 Copeiro Ensino Médio Completo 1 Borracheiro Ensino Fundamental Completo 1 Motofretista Ensino Médio Incompleto 1 Açougueiro Ensino Fundamental Completo 2 Ajudante de Açougueiro Ensino Fundamental Completo 1 Assistente de Compras Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de Atendimento ao Cliente Ensino Médio Completo 1 Auxiliar de Contas A Receber Ensino Médio Completo 1 Conferente de Estoque Ensino Médio Completo 2 Motorista Entregador (Supermercado) Ensino Médio Incompleto 2 Operador de Caixa Ensino Médio Completo 9 Operador de Empilhadeira Ensino Médio Completo 1 Ajudante de Padeiro Ensino Fundamental Completo 1 Padeiro Ensino Fundamental Completo 1 Recepcionista Ensino Médio Completo 1 Repositor de Loja Ensino Médio Incompleto 4 Repositor de Hortifruti Ensino Médio Incompleto 2 Repositor de Perecíveis Ensino Médio Incompleto 2 Encarregado de Restaurante Ensino Médio Completo 2 Mecânico Eletricista de Automóveis Ensino Fundamental Completo 1 Serralheiro Não Exigida 1 Mecânico de Automóveis Ensino Fundamental Completo 2 Vendedor Interno Ensino Médio Completo 1 Técnico em Mecânica e Serviço de Inspeção Veicular Ensino Fundamental Completo 1

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho. A execução das ações no âmbito do Sine ocorre mediante a celebração de Convênios Plurianuais do SINE (CPSINE) com as Unidades da Federação, municípios com mais de 200 mil habitantes, e entidades privadas sem fins lucrativos.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever, presencialmente, na sede do Sine local, no horário das 8 às 14 horas. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.