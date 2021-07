Sisu 2021/2: está aberta a consulta de vagas

O Ministério da Educação abriu a consulta das vagas ofertadas na 2ª edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Desse modo, os candidatos já podem conferir as vagas disponíveis por meio do site do programa.

Na consulta, os candidatos podem conferir o número de vagas por modalidade de concorrência, curso, turno, universidades e local. A consulta das vagas ficará disponível na página eletrônica do Sisu até o final do processo seletivo. Além das vagas, os candidatos podem se informar sobre as notas mínimas exigidas pelas universidades nos termos de adesão.

Inscrições e datas importantes

De acordo com o edital do Sisu do 2º semestre, o período de inscrição para o processo seletivo terá início no dia 3 de agosto e vai até o dia 6 de agosto. Durante o período de inscrição, os candidatos podem alterar as opções de curso de acordo com a nota de corte, que será atualizada diariamente.

Conforme divulgado pelo MEC, o Sisu está oferecendo mais de 62 mil vagas em cursos de universidades públicas em todo o país.

O edital especifica ainda que a seleção do Sisu 2021/2 será feita exclusivamente por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020. No entanto, não poderão realizar a inscrição os estudantes que realizaram o exame na condição de treineiros. A divulgação do resultado do Sisu está prevista para o dia 10 de agosto.

O período de matrícula para os aprovados na chamada única será do dia 10 ao dia 16 de agosto. Nesse mesmo período, aqueles que não foram convocados poderão manifestar interesse em participar da lista de espera. A divulgação do resultado da lista de espera está prevista para o dia 18 de agosto, com convocação para o dia 19 de agosto.

Clique aqui e confira o edital do Sisu 2021/2 na íntegra.

