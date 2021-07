Só no FI: Com times tradicionais e jogadores famosos, começa o Módulo II Mineiro

Belo Horizonte, MG, 04 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve início neste final de semana. Com doze equipes, a competição apontará duas que estarão na primeira divisão em 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Boa e Coimbra.

Vários clubes de grande tradição em Minas Gerais estão no Módulo II, como Villa Nova, Tupi e Ipatinga, que fizeram sucesso até mesmo em termos nacionais nos últimos anos.

Apesar de longas viagens nas piores estradas do Brasil, o Módulo II de Minas Gerais tem sido uma competição atraente e de bons jogos.

Nesta primeira rodada, cinco jogos foram realizados na tarde do sábado, com a sexta partida acontecendo na manhã deste domingo, em Juiz de Fora, no empate em 0 a 0 entre Tupynambas e Nacional de Muriaé.

GERSON MAGRÃOÉ A ATRAÇÃO DO BETIM

Uma das atrações do Módulo II é o meia Gerson Magrão, de 36 anos e que jogou em várias equipes de expressão como Cruzeiro-MG, Santos, Ponte Preta, América Mineiro, Figueirense e Vitória-BA, entre outras. Magrão vem atuando no Betim e marcou o primeiro gol de seu time na vitória de 2 a 0 em cima do Democrata de Sete Lagoas.

REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, estas quatro equipes jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo).

Módulo II – Mineiro

1ª Rodada – Sábado – 03/07/2021

Betim 2 x 0 Democrata de Sete Lagoas

União Luziense 0 x 1 Villa Nova

Democrata de Governador Valadares 1 x 0 Aymores

Tupi 2 x 1 Ipatinga

Serranense 0 x 1 Guarani

Domingo – 04/07/2021

Tupynambas 0 x 0 Nacional

Próxima Rodada

Sábado – 10/07/2021

Aymores x Betim

Democrata de Sete Lagoas x Serranense

Ipatinga x Tupynambas

Nacional x Tupi

Villa Nova x Democrata de Governador Valadares

Domingo – 11/07/2021

Guarani x União Luziense