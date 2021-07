Só no FI: Saiba como está a Série B de Santa Catarina. Tem time 100%

Florianópolis, SC, 25 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve dois jogos neste domingo no encerramento da sexta-rodada. Passados seis jogos, de um total de 18 partidas da fase classificatória, o Camboriú é a sensação da competição, com cinco vitórias, em cinco jogos, estando com 15 pontos ganhos e 100% de aproveitamento.

Na sequência, estão o Barra e o Nação, ambos com 13 pontos ganhos. Atlético Catarinense, com três pontos ganhos e Fluminense de Joinville, com um ponto, são os dois últimos colocados e são as únicas equipes que não venceram nenhuma partida.

LÍDER E VICE-LÍDER COM UM JOGO A MENOS

Barra e Camboriú ainda tem a vantagem de ter feito cinco jogos, já que a partida entre as duas equipes pela quarta rodada, será disputada somente no dia cinco de agosto.

CAMBORIÚ E BARRA DÃO GOLEADAS

Nos jogos desta rodada, Camboriú e Barra voltaram a se destacar, vencendo fora de seus domínios. O Camboriú goleou o Guarani, em Palhoça, por 3 a 0 com o Barra, pelo mesmo placar, derrotando o Tubarão, na cidade de Tubarão.

Moisés Egert, com passagens por vários clubes do interior paulista e que comandou o XV de Piracicaba no último Campeonato Paulista da A2, é o treinador do Barra.

DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano. Os dois últimos estarão rebaixados para a Série C.

CAMPEÃO NA COPA DO BRASIL DE 2022

O campeão da Série B será um dos representantes de Santa Catarina na Copa do Brasil de 2022 e será conhecido após dois confrontos entre o primeiro e o segundo classificados desta primeira fase.

NAÇÃO, CARLOS RENAUX, ATLÉTICO CATARINENSE E TUBARÃO, AS NOVIDADES DESTE ANO

Neste ano as novidades na Série B estão sendo Tubarão, rebaixado da Série A; Nação, Carlos Renaux e Atlético Catarinense que conquistaram o acesso na Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS

6ª Rodada

Quinta-Feira – 22/07/2021

Carlos Renaux 4 x 0 Fluminense

Sábado – 24/07/2021

Atlética Catarinense 1 x 3 inter de Lages

Nação 2 x 0 Caçador

Domingo – 25/07/2021

Guarani 0 x 3 Camboriú

Tubarão 0 x 3 Barra

Próxima Rodada – 7ª Rodada

Quarta-Feira – 28/07/2021

15:00 hs – Guarani x Atlético Catarinense

15:00 hs – Nação x Tubarão

20:00 hs – Carlos Renaux x Camboriú

Quinta-Feira – 29/07/2021

15:00 hs – Fluminense x Barra

15:30 hs – Inter de Lages x Caçador

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 15 pontos ganhos

2º) Barra e Nação – 13 pontos ganhos

4º) Guarani – 10 pontos ganhos

5º) Carlos Renaux – 8 pontos ganhos

6º) Inter de Lages – 7 pontos ganhos

7º) Caçador e Tubarão – 5 pontos ganhos

9º) Atlético Catarinense – 3 pontos ganhos

10º) Fluminense – 1 ponto ganho