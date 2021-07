Só no FI: Série B de Santa Catarina teve dois jogos nesta tarde – Confira tudo!

Florianópolis, SC, 29 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua sétima rodada completada nesta fria tarde de quinta-feira com dois jogos. Em Joinville, o Fluminense perdeu do Barra por 2 a 0, e em Lages, o Inter venceu o Caçador por 3 a 2.

Na partida de Lages, a vitória do Inter foi a duras penas, com o terceiro gol saindo na cobrança de um pênalti, aos 46 minutos da etapa complementar, convertido por Lucas Crispim (ex-Rio Claro), que também fez o primeiro gol do Inter.

LÍDER CAMBORIÚ VENCEU NA QUARTA-FEIRA

A rodada foi aberta na quarta-feira com três jogos, tendo como destaque a goleada do líder e invicto Camboriú por 3 a 0 em cima do Carlos Renaux, em Brusque.

O então emergente Tubarão, que até 2019 brigava pelo acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro, está decepcionando na competição e foi goleado pelo Nação, em Canoinhas, por 3 a 0.

Na outra partida de quarta-feira, Guarani e Atlético Catarinense empataram por 1 a 1 em Palhoça.

CAMBORIÚ E BARRA NA FRENTE E COM UM JOGO A MENOS

Já na sétima rodada, de um total de 18 partidas da fase classificatória, o Camboriú é a sensação da competição, com seis vitórias, em seis jogos, estando com 18 pontos ganhos e 100% de aproveitamento, além de ter um jogo a menos já que sua partida contra o Barra, pela quarta rodada, será disputada somente na próxima quinta-feira.

Na sequência, estão o Barra e o Nação, ambos com 16 pontos ganhos.

DOIS TIMES CONQUISTARÃO O ACESSO

O Campeonato Catarinense da Série B está sendo disputado por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para a Série A de 2022, entrando nos lugares dos rebaixados Criciúma e Metropolitano.

Os dois primeiros times classificados conquistarão o acesso para a primeira divisão catarinense de 2022, com os dois últimos sendo rebaixados para a Série C.

CONFIRA OS RESULTADOS

7ª Rodada

Quarta-Feira – 28/07/2021

Guarani 1 x 1 Atlético Catarinense

Nação 3 x 0 Tubarão

Carlos Renaux 0 x 3 Camboriú

Quinta-Feira – 29/07/2021

Fluminense 0 x 2 Barra

Inter de Lages 3 x 2 Caçador

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 18 pontos ganhos

2º) Barra e Nação – 16 pontos ganhos

4º) Guarani – 11 pontos ganhos

5º) Inter de Lages – 10 pontos ganhos

6º) Carlos Renaux – 8 pontos ganhos

7º) Caçador e Tubarão – 5 pontos ganhos

9º) Atlético Catarinense – 4 pontos ganhos

10º) Fluminense – 1 ponto ganho

Próxima Rodada – 8ª Rodada

Domingo – 01/08/2021

15:00 hs – Camboriú x Nação

Segunda-Feira – 02/08/2021

15:00 hs – Barra x Carlos Renaux

15:30 hs – Inter x Fluminense

Terça-Feira – 03/08/2021

15:00 hs – Caçador x Guarani

15:00 hs – Tubarão x Atlético Catarinense

Quinta-Feira – 05/08/2021 – 4ª Rodada – Jogo Atrasado

15:00 hs – Barra x Camboriú