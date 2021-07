Só no FI: Time de tradição em Minas leva 3 a 1 no Módulo II

Belo Horizonte, MG, 18 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve o complemento de sua terceira rodada na manhã deste domingo com o Serranense vencendo o Tupi, em Juiz de Fora, por 3 a 1. O Portal Futebol Interior há mais de dez anos acompanha detalhes dessa competição, com informações exclusivas.

Time tradicional e que até anos atrás estava na Série B do Campeonato Brasileiro, o Tupi vem acumulando sequências negativas e na temporada passada só não foi rebaixado para última divisão mineira graças ao trabalho do treinador Roberval Davino.

TUPI AINDA TEVE SEU GOLEIRO EXPULSO

No jogo da manhã deste domingo, o Serranense abriu 3 a 0 com gols de William, Wallace e David, com Iago descontando para o Tupi, que teve seu goleiro Vitor Hugo expulso ao cometer o pênalti que originou o primeiro gol do Serranense.

O Serranense não havia feito nenhum ponto e nenhum gol na competição, chegando aos três pontos ganhos, mesmo número que o Tupi, que venceu na primeira rodada e perdeu seus dois últimos jogos.

Técnico Rafael Novaes corre risco no comando do Tupi

VILLA NOVA É O LÍDER ISOLADO

Com nove pontos ganhos e 100% de aproveitamento, o Villa Nova lidera o Módulo II Mineiro, seguido de Nacional e Betim, ambos com sete pontos e os invictos da competição.

OU O TUPI CONTRATA OU CORRE RISCO DE REBAIXAMENTO

Segundo a Rádio Play Hits de Juiz de Fora (AM 910), que vem acompanhando o Tupi, se não foram contratados quatro reforços, o time corre o risco de rebaixamento para a Segunda Divisão (última divisão).

UNIÃO LUZIENSE PERDEU TODOS OS JOGOS QUE DISPUTOU

O União Luziense é a grande decepção da competição, tendo perdido os três jogos que disputou e está em último lugar no Módulo II de Minas Gerais, sem nenhum ponto somado.

REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, estas quatro equipes jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo).

Módulo II – Mineiro

3ª Rodada – Sábado – 17/07/2021

Betim 1 x 0 Tupynambas

Democrata de Governador Valadares 2 x 1 União Luziense

Aymores 0 x 0 Ipatinga

Nacional 3 x 0 Guarani

Villa Nova 2 x 1 Democrata de Sete Lagoas

Domingo – 18/07/2021

Tupi 3 x 1 Serranense

Próxima Rodada – 4ª Rodada

Quarta-Feira – 21/07/2021

11:00 hs – Tupi x Aymores

15:00 hs – Guarani x Villa Nova

15:00 hs – União Luziense x Democrata de Sete Lagoas

15:00 hs – Ipatinga x Nacional

19:00 hs – Serranense x Betim

19:30 hs – Tupynambas x Democrata de Governador Valadares