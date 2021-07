Só no FI: Time não paga taxas e sofre W.O. no Módulo II do Campeonato Mineiro

Belo Horizonte, MG, 31 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve rodada completa neste sábado com cinco jogos realizados e uma partida com W. O. O Nacional de Muriaé, único invicto, continua na liderança, seguido de Tupynambas e Villa Nova.

SERRANENSE NÃO PAGA TAXAS E TUPYNAMBAS GANHA POR W. O.

A partida entre Serranense x Tupynambás não se realizou pois há uma pendência financeira do Serranense com a Federação Mineira em razão de pagamento de taxas de arbitragens. Assim, o time de Nova Serrana perdeu por W.O., ficando constando o placar de 3 a 0 para o Tupynambás.

EMPATE ENTRE OS LÍDERES EM MURIAÉ

No principal jogo da rodada, na cidade de Muriaé, Nacional e Villa Nova, que estão na ponta do Módulo, fizeram uma partida bastante equilibrada e que terminou empatada em 1 a 1. Com o resultado, o Nacional continua na liderança e invicto no Módulo II, com doze pontos ganhos, permanecendo o Villa Nova na segunda colocação com um ponto a menos, mas agora com a companhia do Tupynambás.

BETIM E DEMOCRATA DE VALADARES EMPATARAM NO PERÍODO DA MANHÃ

Abrindo a rodada, no período da manhã deste sábado, Betim e Democrata de Governador Valadares empatam em 1 a 1, na cidade de Betim.

TUPI NÃO SE ACERTA NA COMPETIÇÃO

Nos jogos do período da tarde, o União Luziense, que tinha apenas quatro pontos, venceu o tradicional Tupi por 2 a 0, em Santa Luzia, gols marcados por Edson Kappa. E o placar somente não foi mais dilatado pois o goleiro Esio, do Tupi, foi o destaque da partida.

IPATINGA FINALMENTE GANHA UM JOGO E SAI DA LANTERNA

Em Ipatinga, o Ipatinga, que já foi campeão mineiro e que esteve na Série A do Campeonato Brasileiro há alguns anos, conquistou sua primeira vitória no Módulo II ao vencer o Democrata de Sete Lagoas por 1 a 0, demonstrando forças para fugir do rebaixamento.

Com a vitória, o Ipatinga deixa a lanterna da competição para o Aymores, que fica com três pontos e ainda sem nenhuma vitória.

REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, estas quatro equipes jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo).

Módulo II – Mineiro

6ª Rodada – Sábado – 24/07/2021

Betim 1 x 1 Democrata de Governador Valadares

Aymores 0 x 2 Guarani

União Luziense 2 x 0 Tupi

Ipatinga 1 x 0 Democrata de Sete Lagoas

Nacional 1 x 1 Villa Nova

Serranense 0 x 3 Tupynambas – W. O. do Serranense

Classificação – Campeonato Mineiro – Módulo II

1 º) Nacional – 12 pontos ganhos

2 º) Tupynambas e Villa Nova – 11 pontos ganhos

4 º) Guarani – 10 pontos ganhos

5 º) Betim e Democrata de Governador Valadares – 9 pontos ganhos

7 º) Tupi, Serranense e União Luziense – 7 pontos ganhos

10 º) Democrata de Sete Lagoas e Ipatinga – 5 pontos ganhos

12 º) Aymorés – 3 pontos ganhos

Próxima Rodada – 7ª Rodada

Sexta-Feira 06/08/2021

15:00 hs – Tupynambas x União Luziense

Sábado – 07/08/2021

15:00 hs – Democrata de Governador Valadares x Serranense

15:00 hs – Tupi x Betim

15:00 hs – Democrata de Governador Valadares x Nacional

16:00 hs – Villa Nova x Aymores

Domingo – 08/08/2021

10:00 hs – Guarani x Ipatinga