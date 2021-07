Só no FI:- Time que tinha 100% sofre goleada no Módulo II de Minas Gerais

Belo Horizonte, MG, 17 (AFI) – O Campeonato Mineiro do Módulo II, equivalente a A2 em São Paulo, teve sua terceira rodada da primeira fase disputada neste sábado com cinco jogos, ficando uma partida para complementar a rodada na manhã deste domingo, em Juiz de Fora, com Tupi x Serranense.

A surpresa da rodada foi o Guarani, que vinha com duas vitórias em dois jogos e que acabou goleado pelo Nacional, em Muriaé, por 3 a 0.

VILLA NOVA VENCE OUTRA E LIDERA O MÓDULO II

Até agora, o destaque do Módulo II de Minas Gerais é o tradicional Villa Nova, que venceu o Democrata de Sete Lagoas, por 2 a 1 e chegou aos nove pontos ganhos, com 100% de aproveitamento.

O Villa Nova fez uma parceria com o Coimbra e vem fazendo boas apresentações sob o comando do treinador Cícero Junior.

Ainda faltando um jogo para o encerramento da terceira rodada, o Betim, que venceu o Tupynambuas, chega aos sete pontos ganhos e está em segunda lugar, junto com o Nacional de Muriaé, que também chegou aos sete pontos ganhos.

EX-ZAGUEIRO DO GUARANI É O DESTAQUE DO DEMOCRATA

Em Governador Valadares, o Democrata venceu o União Luziense por 2 a 1. O ex-zagueiro do Guarani de Campinas, Rafael Caldeira fez o primeiro gol do Democrata e foi o destaque da partida.

UNIÃO LUZIENSE PERDEU TODOS OS JOGOS QUE DISPUTOU

O União Luziense é a grande decepção da competição, tendo perdido os três jogos que disputou e está em último lugar no Módulo II de Minas Gerais, sem nenhum ponto somado.

REGULAMENTO DO MÓDULO II

Na primeira fase do Módulo II, os doze times se enfrentam em turno único, com os quatro primeiros se classificando para as semifinais.

Nas Semifinais, estas quatro equipes jogam em turno e returno, com os dois primeiros conquistando o acesso para o Módulo I de Minas Gerais de 2022.

Os dois últimos colocados na primeira fase serão rebaixados para a Segunda Divisão (equivalente a A3 em São Paulo).

Confira os resultados e a próxima rodada:

Módulo II – Mineiro

3ª Rodada – Sábado – 17/07/2021

Betim 1 x 0 Tupynambas

Democrata de Governador Valadares 2 x 1 União Luziense

Aymores 0 x 0 Ipatinga

Nacional 3 x 0 Guarani

Villa Nova 2 x 1 Democrata de Sete Lagoas

Domingo – 18/07/2021

Tupi x Serranense

Próxima Rodada – 4ª Rodada

Quarta-Feira – 21/07/2021

11:00 hs – Tupi x Aymores

15:00 hs – Guarani x Villa Nova

15:00 hs – União Luziense x Democrata de Sete Lagoas

15:00 hs – Ipatinga x Nacional

19:00 hs – Serranense x Betim

19:30 hs – Tupynambas x Democrata de Governador Valadares