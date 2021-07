Sob o comando de Fernando Marchiori, Portuguesa segue firme após vitória

São Paulo, SP, 5 (AFI) – A Portuguesa de Desportos conquistou mais uma vitória importante no Campeonato Brasileiro da Série D. Em jogo válido pelo Grupo A7, a Lusa venceu o São Bento na noite deste domingo (04), no Canindé, por 2 a 0 e assumiu a vice-liderança com os mesmos nove pontos que primeiro colocado, Madureira.

O time comandado pelo jovem treinador Fernando Marchiori, além da vitória e vice-liderança, ele também chega a cinco jogos de invencibilidade na competição. No jogo diante do São Bento o adversário iniciou bem a partida, mas aos poucos a Portuguesa foi se achando em campo e começou a dominar a partida, tanto que aos 34 minutos fez seu primeiro gol, após cruzamento de Lucas Douglas o volante Caíque apareceu para fazer 1 a 0 e ainda na primeira etapa, poderia ampliar após chutaço do volante Marzagão, que quase fez o gol.

PARA MATAR O JOGO

Já na segunda etapa, a Lusa continuou melhor e foi criando algumas oportunidades com o atacante Lucas Douglas e com volante Marzagão, no decorrer da partida o técnico Fernando Marchiori foi fazendo as alterações e colocou em campo o atacante Maykinho, que foi fundamental para segundo gol, após grande jogada com arranque deixando a defesa do São Bento para trás e tocar já na grande área para Lucas Douglas fechar o marcador em 2 a 0.

“Sabíamos que seria um jogo duríssimo, as equipes do professor Paulo Roberto são muito bem treinadas, pois se trata de um grande treinador e é difícil você furar o bloqueio deles e sabíamos que não poderíamos dar os contra ataques para eles, mas a eficiência e determinação dos nossos atletas nos deu uma grande vitória”, disse técnico Fernando Marchiori.

PRÓXIMA PARTIDA

Na próxima rodada, a Lusa vai até cidade de Bangu para enfrentar os donos da casa que é o lanterna do grupo com apenas dois pontos.