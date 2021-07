Solange Almeida desabafa sobre ter sido confundida com mãe do marido: ‘Me deixou mal’

Mesmo com todo sucesso, Solange Almeida sofre preconceito com o fato de ser casada com Monilton Moura, que tem 17 anos de diferença dela. A cantora está com 46 anos e o rapaz com 29.

Em entrevista ao Gshow, a artista relembrou uma situação desconfortável que vivenciou no início do relacionamento, em 2015. Na ocasião, ela foi confundida como mãe do companheiro, o que a deixou bem desconfortável.

“Chegou um tempo que ele começou a me cobrar para que não namorássemos às escondidas, mas eu não tinha coragem. Tudo consequência de um preconceito meu por questão de idade. Um dia, saímos e uma pessoa me perguntou se eu era a mãe dele. Aquilo me deixou mal, sabe?”, contou.

Cabe lembrar que os dois chegaram a por um fim no relacionamento depois disso, mas reataram e se casaram em novembro de 2020.