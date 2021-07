Solange Almeida e Taty Girl demonstram apoio à Pamella após denúncia de agressão

Pamella Holanda recebeu apoio de artistas como Solange Almeida e Tatu Girl após compartilhar uma série de vídeos em que o marido, DJ Ivis, a agride com socos e chutes na presença da filha de nove meses de idade.

Foto: Reprodução



Na última foto publicada pela esposa do músico, famosas deixaram comentários de apoio para Pamella após a denúncia de agressão.

“Estamos com vc!!!!! Vc foi muito corajosa. Que todas as mulheres percam o medo e denunciem as agressões que vivem. Seja forte e corajosa”, escreveu Solange. “Estou com você”, comentou Taty Girl.

Além delas, Laura Brito e Gabily também deixaram mensagens de apoio para Pamela.