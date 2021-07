Solange Almeida emprestará vestido de noiva para fã: ‘vai ser feliz’

Durante um bate papo de perguntas e respostas com os seguidores, a cantora Solange Almeida, de 46 anos, aceitou emprestar o seu vestido de noiva para uma fã. O vestido foi usado pela cantora em 2020, quando se casou com o empresário Monilton Moura em cerimônia íntima.

“Você me empresta seu vestido de casamento pra eu me casa com ele?”, perguntou a fã. “Na hora [te empresto]. Vou te chamar no direct, tá? Se der em você e for a mesma numeração, é seu. Você vai ser muito feliz, eu tenho certeza, o tanto quanto eu tô sendo”, declarou a cantora.