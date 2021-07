Solange Almeida faz postagens com e sem maquiagem e fala sobre julgamento; veja fotos

A cantora Solange Almeida abriu o jogo e falou sobre os julgamentos feitos em relação à sua aparência. Nesta quinta-feira (22), a artista postou um vídeo no Instagram e comparou uma foto produzida e uma foto sem nenhuma maquiagem.

“Oi! Essa sou eu, linda, ontem, pronta para trabalhar. E essa sou eu hoje de manhã, acabando de acordar”, falou durante o vídeo. Na legenda, Sol replicou o texto da Professora Lourdes Duarte: “Não julgue as pessoas pela aparência, mas pela essência que vem da alma, que não é fácil de ser observada. Lembre-se: existem leões disfarçados em pele de cordeiro e por trás de muitas caras carrancudas existem corações de anjo”.

Comparação feita por Solange, em que aparece com e sem maquiagem | Reprodução: Instagram

A cantora costuma refletir sobre julgamentos e também costuma postar seu corpo real, sem filtros. Na última semana, ela publicou um vídeo no qual cozinhava de biquíni. Na legenda, Solange refletiu: “Ter coragem de ser de verdade, ofende quem não é”.

Relacionamentos tóxicos

No ano passado, Solange casou com o empresário Monilton Moura e diz que a relação é feliz e saudável. Mas antes deste encontro, a cantora viveu alguns relacionamentos tóxicos nos quais se sentia insegura com o próprio corpo. “Eu já tive homens ao meu lado que me olhavam de short e diziam: ‘você vai sair com essas pernas assim, ‘flácidas e cheias de celulites e estrias dessa forma? Você não tem vergonha?'”, desabafou.

Segundo a artista, tais comentários fizeram com que ela se escondesse por muito tempo. “Hoje, aos quase 47 anos, estou liberta desses preconceitos e achismos. Fácil não é, mas vale a pena”, afirmou.