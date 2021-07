Solteiros, campeão olímpico Ítalo Ferreira e Rafa Kalimann passam a se seguir no Instagram

Depois de ganhar o ouro olímpico em Tóquio, o surfista Ítalo Ferreira disse que só teve a noção exata da importância de sua conquista ao ver as mensagens e notícias pelo seu celular. Mas o atleta não estava de olho apenas na repercussão de sua vitória. Ítalo tratou logo de atualizar, digamos, os contatos virtuais. Logo, ele passou a seguir Rafa Kalimann no Instagram, a primeira adicionada por ele depois da medalha (sim, estamos de olho!). A ex-BBB demorou mais de 24 horas para retribuir, mas passou a segui-lo também.

Como se sabe, Rafa Kalimann está solteira após o recente término com o cantor Daniel Caon. Ítalo Ferreira, no momento, compartilha o mesmo estado civil de sua mais nova e ilustre seguidora. Em abril deste ano, veio a público o fim do seu namoro com Mari Azevedo, chamada por ele de “meu talismã” no tempo em que ficaram juntos.