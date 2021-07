Sorte grande: homem escava quintal de casa e encontra safira de R$ 515 milhões

Quem nunca sonhou em encontrar um tesouro perdido? Por incrível que pareça, essa situação não é vivida apenas pelo pirata Capitão Jack Sparrow, personagem de Johnny Depp em Piratas do Caribe. No município de Ratnapura, no Sri Lanka, um homem teve a sorte de encontrar um aglomerado de safiras que equivale a cerca de R$ 515 milhões. As informações são do UOL.

Mas nem tudo é apenas coincidência. Apesar do tesouro ter sido encontrado por acaso, ao escavar um poço, o dono do quintal foi identificado com Sr. Gamage, um comerciante de pedras preciosas. A localização da propriedade também ajudou: o local é conhecido como ‘cidade das joias’.

Segundo as informações, a descoberta foi feita há cerca de um ano, mas as autoridades do país esperaram para divulgar por causa de processos burocráticos. Desde que foi encontrada, a rocha tem passado por limpezas e estudos.

De acordo com o presidente da Autoridade Nacional de Joias e Gemas do Sri Lanka, Thilak Weerasinghe, a rocha encontrada no quintal do Sr. Gamage é uma safira estrela. Ela provavelmente é a maior safira do mundo e tudo indica que poderá ser adquirida por colecionadores provados ou museus.