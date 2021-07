Sousa-PB 0 x 2 América-RN – Mecão vence e se firma na vice-liderança do Grupo A3

Sousa, PB, 24 (AFI) – O América de Natal se firmou na vice-liderança do Grupo A3 ao bater o Sousa por 2 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Marizão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Após um primeiro tempo ruim, o Mecão cresceu na etapa final e acabou saindo com a vitória.

Com o resultado, o América ficou na segunda posição do Grupo A3, com 14 pontos, contra 18 do líder ABC. O Sousa, por sua vez, acabou caindo para quinto, com 11, mesma pontuação do Campinense, também com 11.

DINOSSAURO MELHOR!

O Sousa foi dominante do no primeiro tempo, criou as principais jogadas, mas não conseguiu sair na frente do marcador. Aos 15 minutos, Wesley cruzou, a bola atravessou a área e chegou em Lucas Dentinho, que chutou de primeira. Daniel Costa estava pronto para marcar, mas Raniey fez corte crucial para salvar o Mecão.

O América não conseguiu sair da marcação rival e pouco criou nos primeiros 45 minutos. O Sousa tinha dificuldade na hora de finalizar, mas pressionou até o fim. A última chance foi com Liniker, que pegou a sobra e obrigou Samuel Pires fazer um milagre para salvar o time visitante.

Sousa perdeu para o América-RN. Foto: Canindé Pereira/América FC

VITÓRIA DO MECÃO!

O segundo tempo foi mais movimentado, o América acordou, ameaçou e inaugurou o placar aos 25 minutos. Erick Varão arriscou de muito longe e jogou no ângulo. O gol confirmou o bom momento do time potiguar, que já havia desperdiçado grandes oportunidades de marcar.

O Sousa sentiu o baque, abaixou a guarda e viu o América ampliar aos 34 minutos. Alvinho passou por Wesley, limpou a marcação e encheu o pé para fazer 2 a 0. E por muito pouco não saiu o terceiro. Em belo contra-ataque, Alvinho chutou e Ricardo defendeu. No fim, o Dinossauro pressionou, mas sem sucesso.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o América enfrenta o Treze no sábado, às 15h, na Arena das Dunas, em Natal (RN). No mesmo dia, às 15h, o Sousa pega o Caucaia no Raimundão, em Caucaia (CE).