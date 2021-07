SP: Cidade do ABC abre mais de 100 inscrições para estágio remunerado na Educação

A cidade de São Caetano no ABC paulista, estará selecionando estudantes do curso Pedagogia para trabalharem como estagiários de maneira remunerada.

Ao todo serão oferecidas 109 vagas para alunos que estejam cursando pelo menos o segundo semestre do curso superior em Pedagogia.

Os interessados terão que se inscrever entre 2 e 8 de agosto de 2021 por meio do Portal da Educação do município, clique aqui e acesse o site.

Os estudantes selecionados serão remunerados com R$800 de bolsa-auxílio e R$200 de auxílio-transporte. A carga horária de trabalho será de 6h por dia, de segunda a sexta, cumpridas no período matutino (das 7h às 13h) ou vespertino (das 12h às 18h), totalizando 30h semanais.

Passo a passo para se inscrever no programa de estágio

Depois de finalizar o preenchimento do formulário online, o candidato será redirecionado para o link de envio da documentação.

Vale frisar que os documentos deverão ser digitalizados; são eles:

RG,

CPF,

Declaração de matrícula atualizada,

Histórico Escolar do último semestre cursado,

Comprovante de endereço atual (conta de água, luz ou telefone).

A Secretaria de Educação de São Caetano do Sul, contará com o auxílio da IUDS (Instituto Universal de Desenvolvimento Social) durante o processo de seleção, através de uma avaliação curricular.

Vale destacar que será dada preferência para quem reside no município e, que se classificarem de acordo com a média aritmética das notas obtidas no 1º semestre de 2021.

Posteriormente, caso ainda tenha vagas, serão selecionados candidatos que não residem na cidade, e também serão levadas em consideração a maior média aritmética das notas conquistadas no 1° semestre.

Caso aconteça um empate na classificação, o desempate será realizado respeitando os seguintes critérios:

Estudante mais adiantado no curso; Estudante com menor número de faltas; Estudante de maior idade.

A lista com os aprovados no programa de estágio de São Caetano será publicada no Portal da Educação até o dia 13 de agosto de 2021.

Os candidatos serão convocados, via e-mail, respeitando a ordem de classificação. Por fim, os “Termos de Compromisso de Estágio” terão término para 31 de dezembro de 2021.

