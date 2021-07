SP: Exposição apresenta o mundo de Charles Darwin 

O Centro Cultural FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, localizado no coração da cidade de São Paulo, na Avenida Paulista, recebe a exposição “Darwin: Origens & Evolução”.

A exibição apresenta a trajetória do biólogo inglês Charles Darwin (1809 – 1882) e demonstra como foi realizada a elaboração de sua teoria da evolução das espécies, uma das mais relevantes do mundo moderno.

A exposição é gratuita e começou em São Paulo no dia 7 de julho, no entanto, é preciso agendar a visita pelo site. O evento ficará Centro Cultural FIESP até o dia 30 de dezembro.

A mostra possui 332 peças de acervos de história natural, entre elas: obras de arte,

Instalações interativas,

Gravuras históricas,

Textos críticos e coleções biológicas, como animais taxidermizados, crânios e fósseis.

O evento também é dividido em quatro núcleos; são eles:

A ciência antes de Darwin;

Um novo tempo;

A jornada do Beagle;

A origem das espécies.

A organização da exposição é do estúdio M’Baraká e de Magali Romero Sá, doutora em História da Ciência e vice-diretora de Pesquisa e Divulgação Científica da Fundação Oswaldo Cruz.

No Centro Cultural Fiesp, o evento também conta com a curadoria científica do Museu Biológico do Butantan e do MZUSP (Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo).

Já entre as obras de arte estão trabalhos de vários artistas, entre eles:

Gisela Motta,

Leandro Lima,

Tiago Sant’Ana,

Fernando Lindote,

Marika Seidler,

Juan Fontanive.

Além disso, foram desenvolvidos dois dioramas para a exposição pelo designer de bonecos Bruno Dante, ilustrando parte da história da produção científica no Brasil.

A mostra em São Paulo também contará com a escultura Cana-coluna do artista Tiago Sant’Ana e animações analógicas de Juan Fontanive.

A exposição também conta com obras do naturalista e ilustrador João Barbosa Rodrigues (1842-1909), que dirigiu o Jardim Botânico entre 1890 e 1909.

Vale destacar que quem não conseguir visitar a exposição de modo presencial, pode conhecê-la de forma virtual.

Conteúdo online

Por meio do site da instituição, clique aqui, os interessados conseguem acessar mais conteúdos da exposição, além de acessar cinco jogos e três animações, desenvolvidos por um grupo multidisciplinar com a ajuda de vários profissionais.

Por fim, o portal é acessível e conta com vídeos em libras, audioguia e áudio descrição.

E então, gostou da matéria? Compartilhe com quem precisa saber.

Não deixe de ler também – Senador Alessandro Vieira cobra explicações sobre bloqueios recentes do Auxílio Emergencial.