SP: Governo entrega creches no interior do Estado

Em viagem pelo interior do Estado de São Paulo, o Vice-Governador e Secretário de Governo Rodrigo Garcia deu autorização para a criação de creches, casas populares, assim como unidades do Poupatempo.

O governante visitou, ao todo, seis cidades da região de Campinas e São Carlos. O planejamento conta com seis prédios do Poupatempo e a transferência de verba para obras de infraestrutura.

Além disso, participou da inauguração de 172 unidades habitacionais, escolas e creches-escola.

Durante a viagem, Garcia ressaltou diz que as implementações recentes têm origem no planejamento assertivo do governo do Estado.

“No meio da pandemia fizemos uma reforma administrativa para que pudéssemos anunciar investimentos por todo o estado de São Paulo. Em todas essas visitas temos a oportunidade de levar boas notícias e a realizar sonhos antigos que estão se transformando em realidade. Isso não é fruto do acaso. É fruto da decisão acertada e da coragem para tomar essa decisão”, disse o vice-governador.

Creches em Pirassununga

Ao lado do Secretário da Educação, Rossieli Soares, o vice-governador marcou presença na inauguração da Creche Escola Professora Adriana Dolfini Montanheiro, que fica no Jardim Treviso.

De acordo com dados da secretaria, foi investido R$ 1,6 milhão para a obra do prédio educacional, que conseguirá receber 150 alunos de 0 a 5 anos.

Ademais, em parceria com o Secretário de Habitação, Flávio Amary, Garcia autorizou o aporte de R$ 1 milhão para levantar 100 casas populares do programa Nossa Casa – Apoio.

Rodrigo Garcia distribuiu ainda 560 vouchers do programa Alimento Solidário para famílias carentes.

Visita em Matão

Já no município de Matão, Rodrigo Garcia inaugurou a Creche Escola Casal Paulo Marcondes e Maria de Lourdes Ciarlo, situada no bairro Parque das Laranjeiras II.

De acordo com informações da prefeitura, o projeto custou R$ 1,5 milhão, requisitando recursos do Governo do Estado. A creche deve atender cerca de 130 crianças de 0 a 5 anos.

Além destas duas cidades citadas nesta matéria, o vice-governador visitou também São Carlos, Américo Brasiliense, Araraquara e Ibitinga.

E então, o que achou da notícia? Compartilhe com quem precisa saber disso. Não deixe de ler também – Auxílio Emergencial de São Paulo pode ser prorrogado, diz Governo