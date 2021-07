Sport 1 x 2 Fluminense – Lucca entra, vira e coloca Tricolor na cola do G6 do Brasileirão

Recife, PE, 10 (AFI) – Em uma das partidas que movimentou as disputas da 11ª rodada do Brasileirão na noite deste sábado (10), o Fluminense saiu atrás no placar, mas contou com a entrada de Lucca no começo do segundo tempo para vencer o Sport, de virada, pelo placar de 2 a 1, em pleno Estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Foi dos pés do atacante que saíram os dois gols que mudaram completamente o rumo do jogo e colocou o time carioca na cola do G6.

Com os três pontos ganhos, o Fluminense engata a terceira partida sem derrota e chega aos 17. Agora está um ponto atrás do Bahia, que tem 18 e é o primeiro time dentro do G6. Em onze jogos, o time tricolor venceu quatro, empatou cinco e perdeu dois. Em situação completamente diferente na tabela, o Sport aparece dentro da zona de rebaixamento com sete pontos ganhos.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo começou bastante movimentado, com as duas equipes trocando passes no meio-campo e buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Apesar disso, o placar só foi sair do zero aos 41 minutos, quando Ricardinho cruzou na área e a bola bateu no braço de David Braz. Ligado no lance, o árbitro marcou pênalti. André foi para a cobrança e não desperdiçou.

SEGUNDO TEMPO

O nome do jogo entrou logo no intervalo, no lugar de Nenê e mudou o rumo da partida. Depois de ter uma chance clara e parar em uma boa defesa de Maílson, Lucca marcou o gol de empate aos 21 minutos do segundo tempo. Danilo Barcelos cruzou na área e o atacante apareceu livre para escorar para o fundo das redes. O lance ainda foi analisado pelo VAR antes do gol ser confirmado.

Já o gol da virada veio minutos depois, aos 27. Com mais uma assistência de Danilo Barcelos, dessa vez em uma cobrança de escanteio, a bola veio na cabeça de Lucca que nem precisou pular para testar firme para o gol. Nos minutos finais, o Sport até fez pressão pelo empate, mas o Fluminense venceu mesmo pelo placar de 2 a 1.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada. No sábado (17), o Fluminense recebe o Grêmio, às 21h, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Já na segunda-feira (19), o Sport joga fora de casa contra o América-MG, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, às 20h.