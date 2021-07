Sport confirma saída de goleiro que foi titular na campanha de permanência no Brasileirão em 2020

Recife, PE, 22 (AFI) – O goleiro Luan Polli não é mais jogador do Sport para a sequência do Brasileirão. Em uma nota oficial, divulgada na noite desta quarta-feira (21), o clube pernambucano comunicou que o arqueiro tem negociações adiantadas com outro clube – que ainda não teve nome revelado – e por isso, foi liberado. Em contrapartida, o atleta abriu mão de uma dívida que a equipe tinha com ele desde 2018.

No Sport desde o fim de 2017, Luan Polli demorou para conseguir começar a atuar. Tanto que em 2018, se quer entrou em campo em jogos oficiais. Sua estreia aconteceu apenas em 2019, quando fez nove jogos com a camisa do Leão. Em 2020, ganhou destaque e foi titular da campanha de permanência da equipe na elite do Brasileirão. Porém neste ano perdeu espaço e fez apenas sete jogos.

CONFIRA A NOTA OFICIAL DIVULGADA PELO CLUBE

O Sport Club do Recife informa que, em acordo firmado com Luan Polli, o goleiro foi liberado para acertar com um novo clube. O Leão tinha opção de renovação unilateral e automática do contrato do atleta até o final de 2022, no entanto o prazo para o seu exercício expirou sem nenhuma manifestação no último dia 30/06/2021.

Em acordo construído com o Sport, o atleta renunciou a parte significativa das dívidas que o clube mantinha com ele desde 2018. O Sport agradece os reconhecidos serviços prestados por Luan, sobretudo na Série A do ano passado, e deseja sucesso nos seus novos desafios.