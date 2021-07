Sport-PE x Fluminense – Em meio a crise, Sport encara os reservas do Flu

Recife, PE, 09 (AFI) – Na zona de rebaixamento e vivendo uma crise política e um conflito dos jogadores com a diretoria por causa de atraso de jogadores, o Sport entra em campo neste sábado, às 19h, diante dos reservas do Fluminense, na Ilha do Retiro, no Recife. O confronto é válido pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro.

Dentro de campo, o Sport vem de um empate fora de casa em 1 a 1 com o Atlético-GO e está há seis jogos sem vitória no Brasileiro. O time pernambucano está na zona de rebaixamento, com apenas sete pontos, na 17º posição.

O Fluminense tem 14 pontos e está na 11º posição. Na próxima terça-feira, encara o Cerro Portenho, do Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

CRISE PERNAMBUCANA

Fora dele, o técnico Umberto Louzer tenta que controlar o racha entre os atletas e a diretoria, escancarado pelo atacante André durante a semana. Após a partida contra o Atlético-GO, o atacante desmentiu o presidente provisório Pedro Leonardo Lacerda – que havia divulgado o pagamento da folha. Os atletas fizeram o mesmo nas redes sociais.

O treinador espera que toda essa confusão não se reflita em campo.

“Sempre acreditei que os conflitos têm que ser resolvidos internamente. Claro que é uma situação difícil. Tudo que se torna público, que se possa resolver internamente, que é o que mais acredito, traz uma dificuldade para esse gerenciamento. Vou focar naquilo que cabe a mim, a evolução da equipe. Acho que vale salientar, valorizar, a entrega e dedicação desses atletas. Eles foram a campo, se entregaram, como vêm fazendo”, explica.

SEM FRED

Pensando no Cerro Portenho, o técnico Roger Machado colocará um time alternativo em campo. O Fluminense vem de empate com o Ceará e fora de casa venceu o Flamengo, empatou com o Fortaleza, Red Bull Bragantino e São Paulo e perdeu para Atlético-GO.

“O certo é que iremos segurar alguns atletas sim, para que levemos contra o Sport um time competitivo sem que tenhamos algum tipo de prejuízo para o jogo da terça-feira que é logo na sequência. Não gosto de falar a palavra priorizar, porque parece desprestígio para o Campeonato Brasileiro e para o adversário. Porém, temos que fazer escolhas do que é relevante ou não para esse momento”, explica.

O único titular confirmado é Martinelli, que cumprirá suspensão automática na partida sul-americana.

No meio de campo, Nenê vai comandar o time. Com edema na coxa, o atacante Fred é desfalque certo. Ele se machucou no início de partida contra Ceará, em São Januário, e está fora do primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, na próxima terça-feira.