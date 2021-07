Sport x Ceará – Sair da degola ou colar na parte de cima da tabela?

Recife, PE, 24 (AFI) – Buscando fugir da zona de rebaixamento, o Sport encara o Ceará, que sonha em se firmar na zona de Libertadores, neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Apesar de bater o América Mineiro, por 1 a 0, o Sport não conseguiu deixar a zona de rebaixamento. O clube pernambucano aparece com dez pontos.

Há oito jogos sem derrota, o Ceará visa uma vaga na zona de Libertadores. O time alvinegro tem 18 pontos e é o segundo time nordestino mais bem pontuado, apenas atrás do Fortaleza.

COMO VEM O VOZÃO?

O técnico Guto Ferreira terá alguns problemas para escalar o Ceará. O treinador não poderá contar com o lateral Buiú, o meia Marlon, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, além do lateral Gabriel Dias, e dos atacantes Jael e Mendoza, punidos pela confusão na Copa do Nordeste.

Guto deverá improvisar um jogador do lado direito de campo. Pedro Naressi e Fabinho aparecem como opções. A tendência é que ambos atuem, já que Marlon também é desfalque. Jorginho também treinou entre os titulares no lugar de Vina, que ficará como opção no banco de reservas.

“O Sport é uma grande equipe, tem grandes jogadores e um ótimo treinador. A gente sabe que vai encontrar muita dificuldade e que vai ter que guerrear bastante e se doar ao máximo para conseguir o resultado”, afirmou o goleiro Richard.

E O LEÃO?

Do lado do Sport, Umberto Louzer indicou que terá Thiago Neves no meio de campo. O veterano garantiu sua permanência no clube pernambucano para a disputa do Brasileirão. Por outro lado, André segue como dúvida.

“Nossa ideia é Thiago Neves para o jogo, deixar a nossa disposição para que ele possa contribuir com a qualidade, experiência. Claro, respeitando a individualidade dele e essa condição física que ele se encontra. Mas é um atleta que tem se dedicado bastante ao longo da semana, que tenho certeza que irá nos ajudar bastante, como já contribuiu com o Sport desde a temporada passada”, falou Louzer.

O jogador pode ser preservado no duelo. Caso isso aconteça, Mikael será escolhido para formar o ataque ao lado de Everaldo. Neilton e Leandro Barcia seguem vetados pelo Departamento Médico.