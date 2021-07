Spotify e Deezer excluem todas as músicas com DJ Ivis das playlists

O Spotify e a Deezer, dois dos principais serviços de streamings musicais, tiraram do ar todas as músicas com o DJ Ivis das próprias playlists editoriais nesta terça-feira (13). A decisão foi tomada após a divulgação de vídeos que mostra o músico agredindo a ex-esposa.

O Spotify confirmou ao G1 que tirou as músicas de Ivis de suas playlists editoriais, mas não deu detalhes sobre o assunto. Já a Deezer declarou que “removeu todo destaque editorial ao artista, tanto em capas como em posições de playlists”.

Dentre as canções de sucesso do artista estão as músicas “Galega”, de Ivis com Zé Felipe, “Não Pode se Apaixonar”, com Xand Avião e MC Danny e “Esquema Preferido” , com Tarcisio do Acordeon.