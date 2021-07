SSA 2022: UPE divulga período de inscrição e datas das provas

A Universidade de Pernambuco (UPE) informou as datas referentes aos procedimentos do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022. A UPE abrirá o período de inscrição para o SSA 2022 no dia 19 de julho.

O SSA é um processo seletivo feito em três etapas. Ao final de cada ano letivo do ensino médio, os estudantes realizam uma prova. Desse modo, na 3ª e última etapa, as notas são somadas e os candidatos concorrem a vagas em cursos de graduação por meio da nota média obtida.

As inscrições no SSA 2022 deverão ser feitas exclusivamente por meio do site do Processo de Ingresso, até o dia 19 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 110.

No entanto, candidatos que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) ou que são inscritos no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal) poderão solicitar a isenção da taxa. A UPE irá divulgar as datas e procedimentos a partir de 14 de julho.

Vagas e provas do SSA 2022

De acordo com a UPE, a oferta para o SSA 2022 é de 1.740 vagas para os aprovados da 3ª etapa. Além das vagas do SSA, a universidade irá ofertar 1.740 vagas para o SiSU (Sistema de Seleção Unificada) 2022.

Você Pode Gostar Também:

Haverá a reserva de 30% das vagas do SSA 2022 para estudantes que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A UPE informou ainda que a aplicação das provas da 3ª etapa será nos dias 9 e 20 de dezembro de 2021 no turno da manhã. Já as provas das duas primeiras etapas estão marcadas para os dias 05 e 12 de dezembro de 2021. O SSA I será aplicado no turno da manhã, enquanto as provas do SSA 2 serão à tarde.

Cronograma:

Publicação do manual do candidato: a partir de 14 de julho;

Período de inscrição: 19 de julho a 19 de agosto de 2021;

Pedidos de isenção da taxa: a definir;

Provas do SSA 3: 9 e 20 de dezembro (manhã);

Aplicação do SSA 1: 05 e 12 de dezembro (manhã).

Aplicação do SSA 2: 05 e 12 de dezembro (tarde).

Gostou do texto? Então deixe o seu comentário!

Leia UFJF: locais de provas do Pism I 2021 estão disponíveis para consulta.