Startup abre mais de 30 vagas na área de tecnologia

As oportunidades são para contratação no formato remoto, em home office, prática já adotada pela empresa antes mesmo da necessidade do distanciamento social por causa da Covid-19. Vale destacar ainda que mais de 20, das 30 vagas, tem faixa salarial a partir de R$ 9 mil reais.

A Sanar tem hoje cerca de 40% do time trabalhando em cidades fora das suas sedes (São Paulo e Salvador). Todos os detalhes e as inscrições para o processo podem ser acessadas no site da empresa ou no LinkedIn da Sanar.