Startup baiana lança serviço de delivery de reciclagem

A partir do próximo dia 8 de julho, a capital baiana vai ganhar o primeiro serviço de delivery de pós-consumo. O Roda, delivery da reciclagem, projeto idealizado pela SOLOS – startup baiana focada em desenvolver soluções para reduzir o lixo das cidades – tem como objetivo tornar acessível e democrático o descarte de resíduos recicláveis.

De acordo com as fundadoras da startup, Saville Alves e Gabriela Tiemy, inicialmente a região beneficiada com o programa será o bairro do Rio Vermelho e terá como foco atender as demandas de residências e estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes.

A expectativa inicial é que o Roda seja contatado pelo WhatsApp – através do telefone 71 986117004, assim o público poderá selecionar os itens que irá descartar e agendar a retirada que será feita por uma cooperativa de reciclagem contratada.

Para estar apto a participar do programa, os interessados deverão atender alguns critérios prioritários, como ter o endereço de retirada localizado no bairro do Rio Vermelho e proximidades. “Além disso, devem ser sinalizados resíduos que nós conseguimos reciclar: vidro, papel, papelão, metais, plásticos (mole, duro e pet), isopor, óleo de cozinha, eletrônicos e eletrodomésticos. Não aceitamos em hipótese alguma: lixo”, frisam.

Em uma cidade tão desigual quanto Salvador, um projeto como esse significa dar novas perspectivas para quem trabalha diretamente com o que muitos chamam de lixo. “Queremos presentear a capital baiana com uma ação que mexe com noções de coletividade, cidadania, acesso a diretos fundamentais e geração de renda”, declara Saville.