Startup de saúde abre matrículas para estágios em home office

A Docway, startup de telemedicina, abriu as inscrições para o seu primeiro programa de estágio remoto. Os estudantes vão trabalhar em home office, e após a pandemia, será mantido o modelo híbrido de trabalho. As informações são da revista Exame.

As vagas do programa são para as áreas de produtos, tecnologia, marketing e administração. As inscrições estão abertas até o dia 23 de julho pelo site.