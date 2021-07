Sthefany Brito desabafa sobre corpo pós-parto: ‘Barriga virou motivo de vergonha’

Sthefany Brito decidiu usar as redes sociais para desabafar sobre as cobranças que muitas mães de recém-nascidos recebem acerca da boa forma. A famosa, que se tornou mãe do pequeno Enrico no final do ano passado, tem usado sua visibilidade para falar sobre maternidade e realidade dessa fase em sua vida.

A declaração aconteceu após Virginia Fonseca, esposa de Zé Felipe, surgir com o corpo sarado dois meses após dar à luz. “Não se sintam mal ou se cobrem para ter um corpo assim no pós-parto”, disse através dos Stories.

Na sequência, ela relatou que seu corpo ainda não voltou ao que era e que, antes, esperava que a amamentação a ajudasse a emagrecer. “Eu sempre tive certeza de que voltaria pro meu peso de antes da gestação rapidinho”.

E completou: “Eu estava querendo que um corpo que levou 9 meses gerando uma vida, crescendo e cedendo espaço pra coisinha mais importante desse universo, de repente voltasse pra estaca zero e fosse base pra minha auto-estima”.

Em seguida, ela fez um post no feed do Instagram, onde aparece com a barriga durante a gestação e afirmou: “Sobre o que falei nos stories… #tbt da minha barriga que foi tão amada e exibida e depois virou motivo de ‘vergonha’ e tanta comparação. Empatia pelos nossos corpos e pela realidade de cada uma”.

Veja: