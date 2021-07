STJD pune dois jogadores e técnico do Athletico, que terá desfalques contra o Ceará

Curitiba, PR, 12 (AFI) – O Athletico-PR terá desfalques para a próxima partida do Campeonato Brasileiro, contra o Ceará, pela 12ª rodada. Isso porque o lateral-direito Marcinho e o volante Richard foram julgados pelas expulsões no jogo contra o Bahia, pela sétima rodada.

PODERIA SER PIOR

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu os dois com dois jogos de suspensão, um já cumprido. Também puniu o técnico António Oliveira com um jogo, mas que foi cumprido. Os três poderiam pegar até seis jogos de gancho.

O Athletico-PR ainda tentará um efeito suspensivo para os jogadores estarem à disposição na partida diante do Ceará, às 17h do sábado, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

SITUAÇÃO DO ATHLETICO

O Furacão está há dois jogos sem vencer no Brasileirão e ocupa a quinta colocação com 20 pontos. Nesta terça-feira, às 21h30, volta a jogar na Copa Sul-Americana, no primeiro jogo das oitavas de final diante do América de Cali, da Colômbia.