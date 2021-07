Stone Company anuncia mais de 350 empregos para TODO BRASIL

Stone Company anuncia NOVAS oportunidades de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 350 vagas com muitos benefícios disponíveis. Veja, a seguir, todas as informações!

Stone Company abre vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas

A Stone Company divulgou mais de 350 vagas de emprego disponíveis para profissionais de diversas funções em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece convênio médico, convênio odontológico, auxílio academia, auxílio creche, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, participação de lucro, programa de remuneração variável, seguro de vida e vale alimentação. Dentre as oportunidades abertas, estão:

Consultor Comercial Externo – Nova Mutum;

Consultor Comercial Externo – Caldas Novas;

Consultor Comercial Externo – Arapiraca;

Consultor Comercial Externo – Ituiutaba;

Consultor Comercial Externo – Arujá;

Consultor Comercial Externo – Divinópolis;

Consultor Comercial Externo – Belo Horizonte;

Consultor Comercial Externo – Campinas;

Consultor Comercial Externo – Barra do Piraí;

Consultor Comercial Externo – Avaré;

Consultor Comercial Externo – Atibaia;

Consultor Comercial Externo – Curitiba;

Consultor Comercial Externo – Cachoeiro de Itapemirim;

Consultor Comercial Externo – Carazinho;

Consultor Comercial Externo – Cataguases;

Consultor Comercial Externo – Cascavel;

Consultor Comercial Externo – Araraquara;

Consultor Comercial Externo – Itabuna;

Consultor Comercial Externo – Balneário Camboriú;

Consultor Comercial Externo – Araquari;

Consultor Comercial Externo – Assis;

Consultor Comercial Externo – Alfenas;

Consultor Comercial Externo – Águas de Lindóia;

Consultor Comercial Externo – Sacramento;

Consultor Comercial Externo – Bertioga;

Consultor Comercial Externo – Bauru;

Consultor Comercial Externo – Bragança Paulista;

Consultor Comercial Externo – Barbacena;

Consultor Comercial Externo – Curvelo;

Consultor Comercial Externo – Aracruz;

Consultor Comercial Externo – Betim;

Consultor Comercial Externo – Araçatuba;

Consultor Comercial Externo – Apucarana;

Consultor Comercial Externo – Franca;

Auxiliar de Logística – CNH A (Moto) – Blumenau/SC;

Auxiliar de Logística com CNH A (Moto) – Sorocaba;

Auxiliar de Logística com CNH A (Moto) – São José do Rio Preto;

Auxiliar de Logística com CNH B (Carro) – Catanduva;

Auxiliar de Logística com CNH B (Carro) – Atibaia;

Entre muitos outros.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades disponíveis na Stone Company, os interessados precisam acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

