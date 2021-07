Substituída por Marjorie Estiano, Drica Moraes fala sobre saída de ‘Império’: ‘Triste’

Em 2014, durante as gravações de Império, Drica Moraes, ínterprete da vilã Cora, precisou ser afastada da produção por problemas de saúde. Ela foi então substituída por Marjorie Estiano. Agora, com a reprise da novela no ar, a atriz relembrou o momento da sau saída inesperada da trama de Aguinaldo Silva.

“A Cora foi um dos grandes presentes que eu tive na vida. Eu já estava completamente curada da leucemia que eu tive em 2010. Já havia feito a novela [remake de] Guerra dos Sexos [2012] e Império foi a primeira vilã de novela das nove que tem uma jornada de trabalho bastante intensa, que me demandou muita energia”, relembrou a atriz em entrevista ao Gshow.

“Então, a partir do capítulo 164, eu sofri uma falta de voz, uma fonia aguda e não consegui mais comparecer às gravações. Tirei uma semana de descanso mas, mesmo assim, a voz não voltava”, relembrou.

Drica relembrou que a decisão de substituí-la por Marjorie, que interpretou Cora na primeira fase da novela, causou estranheza inicialmente. “”A princípio, foi uma solução que me causou espanto. O Brasil e eu não sabíamos se aquilo ia dar certo, nem a emissora, nem os diretores e nem o autor. Foi uma saída plausível. Fiquei triste por não poder acompanhar o fim da novela. pois foi um dos trabalhos que mais me trouxe realização, foi um grande personagem. Mas entendi que, naquele momento, era o que havia para ser feito”, disse.