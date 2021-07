SUL-AMERICANA: Grêmio cai para a LDU e Athletico-PR tem chance de “vingar” o Imortal

Campinas, SP, 20 (AFI) – Os dois primeiros classificados para as quartas de final da Copa Sul-Americana foram conhecidos nesta terça-feira. O Grêmio decepcionou e caiu em casa para a LDU-EQU e o Athletico-PR passou por cima do América de Cali-COL.

Mesmo com a vantagem do empate depois de ter vencido no Equador, por 1 a 0, o Grêmio se despediu da Sul-Americana ao perder para a LDU, por 2 a 1, de virada, na Arena do Grêmio. O gol fora vale como critério de desempate.

Essa foi a primeira derrota de Luiz Felipe Scolari em seu retorno. O grande personagem da partida foi Alcívar, que marcou os dois gols da LDU. Diego Souza abriu o placar para o Imortal.

TRANQUILO

Assim como o Grêmio, o Athletico-PR também tinha a vantagem do empate em casa depois de vencer o América de Cali, por 1 a 0, na Colômbia. Mas o Furacão soube aproveitar e goleou na Arena da Baixada, por 4 a 1.

O adversário do Athletico-PR nas quartas de final será justamente a LDU, que mais cedo passou pelo Grêmio.