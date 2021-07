Suspeito é preso em laboratório de refino de drogas em Maceió

Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas durante a madrugada desta quarta-feira (7), no bairro do Santo Amaro, na parte alta de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública…

PMAL

Um homem de 25 anos foi preso por tráfico de drogas durante a madrugada desta quarta-feira (7), no bairro do Santo Amaro, na parte alta de Maceió. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com o relatório oficial do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), o crime ocorreu por volta de 00h32, após a PM receber uma denúncia anônima informando sobre um possível laboratório de refino de cocaína.

Os militares se dirigiram ao endereço indicado e encontrado 1,1 kg de maconha e 3,6 kg de cocaína, além de uma prensa de ferro.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, onde foi autuado por tráfico de drogas.