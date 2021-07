Suspeito simula tentativa de assalto após matar a namorada a facadas

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante após assassinar a sua namorada, Larissa Vitória da Silva, de 20 anos, na cidade de Piranhas, na região do Sertão de Alagoas. O nome do suspeito não pode ser divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. A Polícia Civil informou que o crime ocorreu durante…

Cortesia

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante após assassinar a sua namorada, Larissa Vitória da Silva, de 20 anos, na cidade de Piranhas, na região do Sertão de Alagoas. O nome do suspeito não pode ser divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

A Polícia Civil informou que o crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira (15) e a sexta-feira (16), quando o casal estava junto em um local conhecido como Casinhas.

A PC relatou que Larissa e Daniel discutiram e que durante a confusão, o suspeito efetuou golpes de faca contra a vítima, que morreu no local. Após o crime, o indivíduo teria lavado a faca com sabão e quebrou a janela do imóvel para simular que o fato tratou-se de um assalto. Em seguida, fugiu.

O suspeito, por sua vez, logo foi capturado e admitiu o crime após ser interrogado. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia de Piranhas.