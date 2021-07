Suzana Vieira faz alerta sobre pandemia: ‘Evitar aglomerações’

Suzana Vieira usou o instagram nesta sexta-feira (23) para fazer um alerta aos seguidores sobre a pandemia. A atriz reforçou que os cuidados devem ser mantidos mesmo com o avanço da vacinação no Brasil.

“O infectologista acredita que surgirá uma ‘nova realidade’, em que países com ampla vacinação ainda terão alta circulação do vírus. As vacinas não vêm com objetivo de evitar a transmissão, o grande benefício é diminuir o risco de óbito e hospitalização. Temos que continuar com as medidas de prevenção. Continuar com a vacinação, usar máscara e evitar aglomerações. Esse item evitar aglomerações não se aplica aos usuários de transporte público. Infelizmente! Que Deus os proteja!”, declarou.